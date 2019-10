ACF, Nel 1933 nasceva Giuliano Sarti

La Fiorentina, tramite il suo profilo ufficiale Twitter, ha voluto ricordare Giuliano Sarti, ex portiere viola che con il club gigliato è riuscito a vincere lo scudetto del 1955/1956, la Coppa Italia del 1961 e la Coppa delle Coppe nello stesso anno. Di seguito il tweet originale.

#OnThisDay |🧤| Nasceva il 2 ottobre '33 Giuliano #Sarti.

Con lui tra i pali la Viola ha vinto:

🇮🇹 Scudetto '55/'56

Coppa Italia '61

Coppa delle Coppe '61



Sarti was born on 2 October '33. The goalkeeper won a Scudetto, a Coppa Italia and a Cup Winner's Cup with Fiorentina pic.twitter.com/w92n7r43CO