A. SOTTIL, Non da escludere permanenza a Pescara

La salvezza è arrivata, e adesso per il Pescara è tempo di programmare il futuro. A cominciare dalla scelta del tecnico. Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, non è escluso che si riparta da mister Andrea Sottil, ex Fiorentina che ha centrato il grande traguardo, ma nell'ambiente circolano anche rumors su altri profili, tra i quali primeggia quello di Fabio Caserta, reduce dall'esperienza con la Juve Stabia. A giorni saranno sciolte le riserve.