Galloppa presenta la sfida al Sassuolo: "Loro hanno un gioco che ci ha messo in difficoltà"

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Dopo l'importante successo conseguito a Pasquetta contro il Frosinone che l'ha riportata al primo posto in classifica, la Fiorentina Primavera è pronta a tornare in campo questa ancora una volta al Viola Park: avversario del prossimo turno sarà il Sassuolo dell'ex tecnico Bigica. Del match in programma domani alle 13 ha parlato Daniele Galloppa. Il tecnico della Fiorentina Primavera ha presentato così ai canali ufficiali del club la sfida coi neroverdi: "Sarà una gara difficile, per la storia di questo incrocio e per l'allenatore dall'altra parte. Sappiamo del momento del Sassuolo e siamo consapevoli del nostro momento. L'aspetto tattico inciderà, son due proposte di calcio diverse che per ora stanno premiando loro, però bisogna anche analizzare le prestazioni che abbiamo fatto contro di loro, in Coppa Italia secondo me meritavamo di vincere. Loro sono bravi a rimanere in partita fino all'ultimo, noi però ora abbiamo grandi motivazioni, abbiamo ripreso la vetta della classifica e ci brucia ancora la sconfitta in Coppa Italia.

Che segreti abbiamo? Nessuno, abbiamo una mentalità forte, non ci accontentiamo ma ci andiamo a prendere tutto, i ragazzi la prestazione l'hanno quasi sempre fatta. Vorrei vedere la squadra che conosco domani, che cerca di fare la partita. Loro sono bravi a sporcarci la prestazione, ma siamo maturi per farci valere contro di loro ed essere ancora più lucidi e maturi".