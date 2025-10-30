300 partite col Lecce per Corvino: traguardo storico prima della 'sua' Firenze
Con Lecce-Napoli di martedì sera, Pantaleo Corvino ha tagliato un traguardo non banale, toccando quota 300 partite da dirigente dei pugliesi. Un numero non indifferente per uno dei decani di questo mestiere, venendo anche premiato dalla società salentina tramite il presidente Saverio Sticchi Damiani, che gli ha consegnato una maglia speciale.
Domenica prossima saranno 301 al Lecce per Corvino, che tra l'altro tornerà da avversario proprio nella sua Firenze, la tappa professionale più duratura e di successo nella carriera dell'ormai veterano dirigente pugliese, per la sfida contro la Fiorentina che ad oggi appare come un vero e proprio scontro salvezza. Contro una squadra con la quale Corvino ha totalizzato la bellezza di 380 partite ufficiali.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati