Chiesa rivela: "L'anno scorso non ero pronto, adesso si. Ho perso un po' di velocità"

Federico Chiesa, ex attaccante di Juventus e Fiorentina attualmente in forza al Liverpool, ha parlato al The Times del suo momento e delle differenze che sta trovano in questo suo secondo anno di esperienza con i Reds: "Innanzitutto sono onorato di avere un supporto così importante dai tifosi, soprattutto perché parliamo dei tifosi del Liverpool. Personalmente sento di poter dare un po’ di leadership in campo, ho 28 anni e in squadra ci sono tanti ragazzi intorno ai ventiquattro, o come Florian Wirtz che ne ha appena ventidue. L’anno scorso non ero in condizione, non ero pronto mentalmente e giustamente non ho giocato molto visto che non ero allo stesso livello degli altri.

In questa stagione, invece, fin dall’inizio mi sono sentito meglio fisicamente e mentalmente. Sto giocando di più e ho ancora bisogno di continuità per arrivare al livello richiesto. Quando vinsi l’Europeo giocavo con grande regolarità e continuità, oggi sono un giocatore diverso, ma mi piace la direzione che sto prendendo e il fatto di essere migliorato in molti aspetti del mio gioco, anche se ho perso un po’ di velocità".