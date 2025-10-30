35 anni dopo, il Pisa torna davanti alla Fiorentina in classifica in Serie A

35 anni dopo, il Pisa torna davanti alla Fiorentina in classifica in Serie A
Nell'inizio di stagione terrificante della Fiorentina con 4 punti raccolti in 9 partite ci sono diversi record negativi che la squadra di Pioli sta battendo. Tra questi anche un dato curioso riportato dal giornalista Giuseppe Pastore: in Serie A, il Pisa non si trovava davanti alla Fiorentina dal 16 dicembre 1990. Trentacinque anni dopo, i neroazzurri - che per anni sono stati in serie inferiori e che devono ancora trovare la prima vittoria dal momento del ritorno in Serie A - possono festeggiare almeno questa statistica.