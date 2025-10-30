Bianchi: "Vedo un body language di Kean diverso. Su Vanoli e De Rossi..."
L'ex attaccante Rolando Bianchi ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, analizzando così il momento della Fiorentina all'indomani della sconfitta contro l'Inter: "Rispetto all'anno scorso sta facendo veramente male. Mi ha stupito che sia Palladino che Italiano siano andati via da Firenze. I giocatori Palladino lo seguivano con molto entusiasmo, basti vedere come è cambiato l'atteggiamento di Kean che l'anno scorso si sentiva dominante e invece quest'anno ho visto con un body language diverso. La fiducia a Pioli va data perché ha un contratto importante e in più va lasciato lavorare".
Pioli l'ha conosciuto a Bologna...
"Noi abbiamo fatto un'annata con problematiche societarie che hanno complicato la stagione. La Fiorentina di oggi è diversa anche se le difficoltà ci sono. Per mandare via un allenatore bisogna capire anche quali sono le alternative. Da fuori posso solo dire che fare scelte in questo momento è importante".
Un allenatore come Vanoli potrebbe andare bene a Firenze?
"Ha fatto un percorso importante. Si adatta molto alle caratteristiche dei giocatori che ha, a me è piaciuto molto nella sua annata a Torino".
E De Rossi?
"Daniele lo conosco ed è un allenatore che ha voglia di rientrare. Ha un passato importante anche da calciatore però non è un allenatore esperto. Ha carisma da vendere in compenso, vediamo che strada vuole tracciare la Fiorentina che non può sbagliare la scelta".
