La Fiorentina in lotta salvezza, Brambati: "Farà fatica: non è preparata a questo"

La Fiorentina in lotta salvezza, Brambati: "Farà fatica: non è preparata a questo"FirenzeViola.it
Oggi alle 21:00Primo Piano
di Redazione FV

Massimo Brambati è stato uno dei protagonisti di Maracanà, quest'oggi su TMW Radio. L'ex calciatore, tra i tanti temi analizzati, ha espresso un parere tagliente anche sulla Fiorentina: "Le pressioni ce l'ha la Fiorentina. Le squadre preparate per lottare per retrocedere ok, ma la Fiorentina non è preparata per questo. E farà molta fatica. Già la prossima col Lecce Pioli si gioca la panchina, ma la Fiorentina anche un pezzo di fiducia. Se non vinci...il Lecce giocherà col coltello tra i denti".