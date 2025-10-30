La Fiorentina in lotta salvezza, Brambati: "Farà fatica: non è preparata a questo"
Massimo Brambati è stato uno dei protagonisti di Maracanà, quest'oggi su TMW Radio. L'ex calciatore, tra i tanti temi analizzati, ha espresso un parere tagliente anche sulla Fiorentina: "Le pressioni ce l'ha la Fiorentina. Le squadre preparate per lottare per retrocedere ok, ma la Fiorentina non è preparata per questo. E farà molta fatica. Già la prossima col Lecce Pioli si gioca la panchina, ma la Fiorentina anche un pezzo di fiducia. Se non vinci...il Lecce giocherà col coltello tra i denti".
Disastro viola. Se la Fiorentina non batte il Lecce via Pioli. Riportare Palladino può avere un senso e obbligherebbe Pradè ad andarsene. Servirà un grande mercato invernaledi Luca Calamai
2 I cambi dell'allenatore e una resa annunciata, a Milano i viola scrivono (in negativo) la storia. Che futuro attende la Fiorentina?
Ludovico MauroLiveInter-Fiorentina 3-0, triplice fischio a San Siro: la Viola esce con le ossa rotte
Pietro LazzeriniPioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezza
Angelo GiorgettiI dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Kean
