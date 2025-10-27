Real Betis-Atletico Madrid, sfida tra ex viola al Villamarin: Amrabat contro Nico Gonzalez

vedi letture

La decima giornata di Liga si chiude questa sera con il monday night tra Real Betis e Atletico Madrid. Una scontro diretto per l'Europa, Verdiblancos e Colchoneros sono appaiati al quinto posto a 16 punti, che si gioca al Benito Villamarin alle ore 21:00. Sfida nella sfida tra due ex viola come Amrabat, passato agli andalusi in estate dopo l'esperienza in Turchia al Fenerbache, e Nico Gonzalez, arrivato a Madrid dopo una stagione deludente con la maglia della Juventus. I due ex giocatori della Fiorentina sono entrambi titolari, solo panchina invece per i due italiani a disposizione di Simeone, Ruggeri e Raspadori. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

REAL BETIS (4-2-3-1): Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Amrabat, Marc Roca; Antony, Fornals, Ez Abde; Cucho. A disposizione: Adrian, Altimira, A.Valles, Avila, Bakambu, Deossa, Firpo, V.Gomez, D.Llorente, Lo Celso, Riquelme, Ruibal. Allenatore: Manuel Pellegrini.

ATLETICO MADRID (4-3-3): Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Giuliano, Koke, Barrios; Nico Gonzalez, Baena, Julian Alvarez. A disposizione: Almada, Galan, Gallagher, Griezmann, Lenglet, Martin, Molina, Musso, Pubill, Raspadori, Ruggeri, Sorloth. Allenatore: Diego Simeone.