Kayode MVP contro il Liverpool: "Possiamo fare una stagione pazzesca"

Un talento cresciuto nelle giovanili della Fiorentina continua ad impressionare in Premier League e lo fa anche e soprattutto nei big match. È questo quello che è accaduto a Michael Kayode, giocatore passato dai viola in prestito al Brentford per 500 mila euro nel corso del mercato invernale 2025 e poi riscattato in estate dal club inglese per 17,5 milioni di euro. Il terzino italiano, che si sta facendo conoscere oltre che per le sue doti atletiche e tecniche anche per le sue rimesse laterali molto potenti, è stato premiato come man of the match lo scorso sabato nella gara vinta per 3-2 in casa contro il Liverpool di Slot, e negli spogliatoi nel post partita ha parlato ai compagni in un discorso pubblicato in video sui social dallo stesso Brentford: "Proverò a fare del mio meglio perché il mio inglese non è perfetto. Sono molto felice del premio, abbiamo giocato una partita incredibile, voglio ringraziarvi tutti, giocatori, staff, tutti.

Dobbiamo continuare così. Io sogno, tutti sogniamo di fare una stagione pazzesca. Grazie ancora a tutti".