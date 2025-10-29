Cagliari domani contro il Sassuolo: è pronto anche l'ex viola Mina

(ANSA) - CAGLIARI, 29 OTT - Il Cagliari è senza vittorie da oltre un mese e ci riprova domani alle 18.30 alla Unipol Domus contro il Sassuolo. Deiola non ci sarà ma Mina potrebbe anche scendere in campo dal primo minuto. Nessun dubbio per il mediano sardo: rientro rimandato alle prossime settimane dal momento che anche gli accertamenti di oggi hanno rilevato una elongazione al quadricipite. Discorso diverso per Mina: il difensore colombiano anche questa mattina ha provato e riprovato. Qualche miglioramento c'è. E Pisacane - che in occasione del turno infrasettimanale non ha svolto la consueta conferenza stampa - alla fine ha preferito inserire il suo nome nella lista dei convocati. Mina, a questo punto, potrebbe riprendere il posto alla guida della difesa. Uomini da schierare e modulo sono nella testa del mister rossoblù: probabilmente ha già deciso. Sembra verosimile il ritorno alla difesa a quattro con Luperto sin dal primo minuto accanto a Mina (o Zè Pedro). Le catene sulle fasce dovrebbe essere quelle formate da Zappa e Palestra a destra e Obert e Folorunsho a sinistra.

In mezzo Prati e Adopo. Con la tentazione Mazzitelli sempre nei pensieri del mister. Anche in considerazione del fatto che si tratta di un ex: può essere una motivazione in più per fare bene. Davanti il dopo Belotti si sta rivelando più complicato del previsto: il cannoniere del Cagliari (due gol come il Gallo) ora non è una punta, ma un laterale, Felici. Il mister, però, lo vede soprattutto come "spacca-partite". E allora davanti dovrebbero giocare Borrelli, unico attaccante a segno dopo l'infortunio di Belotti, ed Esposito, ancora a digiuno. Uno scontro diretto importante per Cagliari e Sassuolo, divisi in classifica da un solo punto. Ai neroverdi però mancherà Berardi, bestia nera dei sardi: in passato quattro gol e sei assist. (ANSA).