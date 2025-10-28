Amrabat perde la testa, sfila la bandierina e rischia il rosso contro l'Atletico

Il posticipo della Liga è andato in scena allo stadio La Cartuja di Siviglia, dove il Real Betis, di Sofyan Amrabat, è stato sconfitto dall'Atletico Madrid per 2-0 dalle reti di Giuliano Simeone e Alex Baena, rispettivamente al 3' e 47'. Nei minuti di recupero del match, il centrocampista ex viola, Sofyan Amrabat si è reso protagonista di una folle reazione nei confronti dell'arbitro, che gli è costata solo il cartellino giallo.

Il marocchino si è rivolto bruscamente nei confronti del guardalinee e dell'arbitro Martinez per un pallone chiamato fuori, che Ambrabat riteneva non fosse uscito. L'ex viola, una volta chiamata fuori la palla, ha perso completamente la bussola e dopo aver protestato, ha addirittura sfilato la bandierina del calcio d'angolo dalla rabbia.