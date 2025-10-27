Lecce, Di Francesco su Sottil: "Ci auguriamo di recuperarlo per la Fiorentina"

Il Lecce, avversario della Fiorentina domenica prossima, nel turno infrasettimanale affronterà il Napoli. Il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco non avrà a disposizione Coulibaly e Sottil sui quali fa il punto: "Coulibaly sta migliorando. Peccato aver perso Sottil, ci auguriamo di poterlo recuperare per la prossima con la Fiorentina. Abbiamo bisogno di giocatori così".