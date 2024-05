VIDEO FV, Rifinitura Olympiacos: tutti presenti

L'Olympiacos sta svolgendo la rifinitura in questi minuti all'interno dell'Opap Arena. Come mostra il video realizzato da FirenzeViola.it, la squadra è al completo, nessuna defezione per i greci. Di seguito la probabile formazione che Mendilibar scherierà domani contro la Fiorentina.

Tzolakis; Rodinei, Carmo, Retsos, Ortega; Iborra, Hesse, Chiquinho; Fortounis, Podence, El Kaabi.