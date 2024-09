VIDEO FV, Kayode ringrazia per il premio "Nereo Rocco"

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Assente dal Premio Nereo Rocco - in scena in questi minuti a Coverciano - in virtù dei suoi attuali impegni con la Nazionale Under-21 (in campo domani a Trieste contro la Norvegia), il terzino della Fiorentina Michael Kayode ha fatto pervenire agli organizzatori dell'evento un video dove ringrazia tutti per il riconoscimento ricevuto in qualità di "miglior giovane" dello scorso campionato. Ecco la clip: