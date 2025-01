VIDEO FV, De La Fuente: "Due finali uno step, vincerle il prossimo"

Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

Il tecnico della Fiorentina Femminile, Sebastian De La Fuente, a fine gara ha così commentato la sconfitta in Supercoppa con i media presenti, tra i quali Firenzeviola: "E' un sogno infranti, perché avevamo il sogno di portare a casa un trofeo ma ci rimane l'esperienza di aver giocato due finali in otto mesi e la qualificazione in Champions League come non accadeva da sei anni a Firenze e dunque siamo orgogliosi del nostro percorso. Purtroppo è stato determinante il secondo gol dopo il pari e è un sogno infranto per le ragazze che meritavano di più".

Quanta distanza c'è con la Roma? "Il gap va colmato giocandosela e cercando di offrire un bello spettacolo ed essere protagonisti. Stasera nel primo tempo eravamo più contratti perché meno abituate a giocare questo tipo di partite, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma è arrivato il secondo gol e gli episodi sono determinanti nelle finali. Abbiamo fatto un passo avanti con le finali, il prossimo step è vincerle ma non conosco un altro modo che lavorare per riuscirci".

GUARDA IL VIDEO FV PER L'INTERVISTA COMPLETA