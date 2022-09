VIDEO FV, Barone ritira Torrino d'oro per Castrovilli

Direttamente da Piazza Cestello giungono le immagine esclusive di Firenzeviola.it in merito alla premiazione di Gaetano Castrovilli (assente a causa di un contrattempo) il quale ha ricevuto il Torrino d'oro. Al posto del centrocampista viola è andato sul palco a ritirare il premio, direttamente dalle mani dell'assessore allo sport Cosimo Guccione, il direttore generale Joe Barone. Ecco le sue parole: "Gaetano saluta tutti, domani gli porteremo il premio. Ringrazio tutti i presenti per esserci sempre vicini e un ringraziamento anche a Rocco per tutti gli investimenti che ha fatto per Firenze".

Poi prosegue: "Siamo contenti della squadra. Abbiamo un'identità, anche si ci manca qualche gol. In ogni caso siamo fiduciosi".

Sul Viola Park: "Va ringraziata la famiglia Commisso per l'investimento. Firenze merita questa struttura".