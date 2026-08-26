Dagli inviati Fiorentina, allenamento e pranzo insieme: Kean entra mentre il gruppo esce

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Moise Kean, come documentato da FirenzeViola, è arrivato al Viola Park in questi minuti. Contemporaneamente il gruppo viola sta invece lasciando il centro sportivo dopo l'allenamento e il pranzo insieme. Alcuni tifosi erano ad aspettare i viola che si sono resi disponibili per foto e selfie. Ecco alcune immagini riprese da FirenzeViola.