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Fiorentina, allenamento e pranzo insieme: Kean entra mentre il gruppo esce

Fiorentina, allenamento e pranzo insieme: Kean entra mentre il gruppo esce
© foto di Giacomo A. Galassi
Oggi alle 14:47Dagli inviati
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Giacomo Galassi

Moise Kean, come documentato da FirenzeViola, è arrivato al Viola Park in questi minuti. Contemporaneamente il gruppo viola sta invece lasciando il centro sportivo dopo l'allenamento e il pranzo insieme. Alcuni tifosi erano ad aspettare i viola che si sono resi disponibili per foto e selfie. Ecco alcune immagini riprese da FirenzeViola.

© foto di Giacomo A. Galassi
© foto di Giacomo A. Galassi
Oulai lascia il Viola Park dopo l'allenamento e il pranzo