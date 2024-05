SPALLETTI, Jack? Era a corto di fiato e mi serviva altro

Fonte: Dall'inviata a Coverciano, Luciana Magistrato

Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa che ha aperto il ritiro a Coverciano in vista di Euro 2024, ha parlato tra le altre cose dell'esclusione del giocatore della Fiorentina Giacomo Bonaventura dall'elenco dei 30: "Bonaventura come mai è passato dall'essere il Bellingham all'esclusione? E' un altro per il quale mi piange il cuore averlo lasciato fuori, perché è di una squisitezza come persona e uomo e qualità come calciatore...però poi io debbo stare attento ai momenti che attraversano i calciatori e a cosa mi manca nella lista, non posso indicare solo 11 giocatori forti ma una squadra forte. Secondo me gli si toglie qualcosa ad accostarlo a Bellingham, ha più cose dal punto di vista tecnico e di qualità ma per struttura fisica e forza, per sbattimento contro gli avversari, si va a toccare uno che è abituato a giocare sempre trofei qualsiasi essi siano. Jack ha qualità ma ora ha il fiato tirato e ho visto che come composizione della rosa avevo bisogno di altre cose. Ma rimane uno che rimane nella cerchia della Nazionale poi non so cosa altro dire perché mi aumenta il dispiacere".

Questo il video realizzato da FirenzeViola.it con le parole di Spalletti: