Zazzaroni su Pradè: "Non poteva uscire di casa a Firenze. Ecco perché se n'è andato"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, durante il podcast Numer1 ha parlato così del momento della Fiorentina: "Non capisco chi dice alla squadra 'Non si stanno impegnando', questa è la cazzata del secolo. La verità è che questa è una società disorientata: la morte di Barone prima, ora il presidente che non sta bene ed è in America, le dimissioni di Pradé per la sua incolumità. A Firenze non sono violenti, ma vi posso dire che Pradé temeva quel quindicenne/ventenne che vuole fare il fenomeno per strada. Non poteva uscire di casa. Comunque la squadra purtroppo si impegna, male, non corre. C’è anche qualcosa di tecnico che non funzione.

E la società non è in grado di prendere una decisione seria. Vanoli sembrava l’unica soluzione, ma non ha cambiato nulla. La Fiorentina deve trovare equilibrio che non può avere con una società del genere. C’è tossicità nella squadra. Mercato? Chi viene ora a Firenze? Kean da qui alla fine se lo mettono in condizione fa 15 gol".