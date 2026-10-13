Moretto: "Su Camarda c'era anche la Viola, ma il Milan l'ha blindato"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha svelato alcuni retroscena riguardanti il Milan. Tra le squadre interessate a Francesco Camarda c'era anche la Fiorentina, ma il club rossonero ha scelto di puntare sull'attaccante classe 2008, blindandolo con un nuovo contratto: "Comotto e Camarda hanno rinnovato il contratto a luglio, il Milan ha dato loro forza con contratti lunghi e cifre importanti. Anche Cardinale, in condivisione con Amorim, ha usato parole importanti, dando priorità ai ragazzi del settore giovanile. Comotto sarebbe potuto andare in prestito al Genoa, al Parma, al Bologna che lo volevano, la Juventus lo avrebbe addirittura comprato.

Su Camarda c'erano Atalanta e Fiorentina. Però i due ragazzi hanno trovato pochissimo spazio, appena 8 minuti per entrambi, nonostante ci sia stata anche l'occasione come contro il Lecce. Quindi bisogna capire che tipo realmente che tipo di progetto sportivo ha il Milan per questi due ragazzi", ha dichiarato Moretto.