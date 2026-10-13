FirenzeViola Bicchiere mezzo pieno Fiorentina: penultima sì ma solo per un gol, la classifica resta corta

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In vista del ciclo di ferro dal Como alla Juventus la Fiorentina deve mantenere la calma: la classifica decisa da un gol di differenza

Dalla trasferta di Genova sono poche per la Fiorentina le cose da salvare ed ha anzi generato ansia da deja vu della scorsa stagione. Vedere la squadra penultima in classifica dopo 6 partite con soli 4 punti raccolti provoca brividi di paura nei tifosi, spaventati nel rivivere gli spettri del passato che pensavano chiusi definitivamente nel classico armadio.

La differenza in un gol, classifica corta

In vista del ciclo di ferro che parte dal Como e arriva alla Juventus passando per Inter, Atalanta e Sassuolo che solo a nominarle mette paura, occorre rimanere calmi e aggrapparsi alle poche cose positive. Guardando la classifica infatti la Fiorentina, ripetiamo, è penultima (dietro c'è solo il Venezia a 0 punti e differenza reti a -11) con 4 punti e -7 di differenza reti. Ma è proprio questa particolare statistica che penalizza la Fiorentina, visti i tanti gol presi dalla difesa. In realtà a 4 punti ci sono anche Parma, Genoa, Monza e Udinese che però sono sopra la Fiornetina per una migliore differenza rete: per le prime tre la differenza è in un gol (-6), l'Udinese è invece a -4. Andando a scorrere verso l'alto la classifica ci sono poi Bologna con 5 punti e Lecce con 6 punti. Chiude il gruppo delle "raggiungibili" il Torino a 7 che proprio con la vittoria di ieri sera si è staccato dal resto delle squadre balzando al 12esimo posto.

Servono punti per fare lo stesso balzo del Torino

Il balzo in avanti dei granata insomma è l'emblema che gestendo al meglio questo tour de force cui è attesa la Fiorentina, la squadra può con una vittoria scavalcare diverse rivali. Ecco perché Vanoli e i suoi giocatori devono essere concentrati per arrivare alla prossima sosta con più punti possibili. Se finora il calendario era stato abbordabile e la Fiorentina ha perso l'occasione di scalare la classifica, con le big che magari fanno giocare di più serve coraggio e intraprendenza ma anche una difesa di ferro. Keep calm insomma, nulla è perduto.