Dagli inviati Andrea Soncin: "Convocate? Non avrei saputo chi lasciare fuori"

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Il commissario tecnico della Nazionale femminile, Andrea Soncin, ha parlato a margine del pareggio per 1-1 rimediato contro la Bielorussia che ha permesso alle azzurre di qualificarsi per la finale playoff del Mondiale: "Sulle convocazioni non cerco mai l’unanimità del giudizio. Con lo staff seguiamo tutte le ragazze eleggibili. Le conosciamo benissimo. C’è un rapporto coi club a livello settimanale. Tutte le ragazze convocate sono meritevoli: chi lascereste fuori di loro? Poi c’è ovviamente attenzione anche alle giovani, che poi però devono giocare prima di tutto nei loro club.

Serve continuità ed esperienza. Astrid Giraldi? È all’interno di un percorso, l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato e alla fine si è infortunata. L’esperienza che sta acquisendo ci permette di comprendere meglio i suoi aspetti positivi. All’interno del gruppo squadra avrà i momenti in cui verrà chiamata in causa”.