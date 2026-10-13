La Fiorentina comunica: "Oggi Mastantuono si è operato alla mano"

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La Fiorentina ha pubblicato una nota ufficiale con cui ha annunciato un intervento chirurgico alla mano, già sostenuto, da Franco Mastantuono: "ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Franco Mastantuono è stato sottoposto ad intervento ambulatoriale di riduzione e sintesi di frattura del IV metacarpo della mano sinistra occorsa a seguito di un trauma contusivo durante la gara di campionato Genoa-Fiorentina. Da domani il calciatore riprenderà la regolare attività con il gruppo e sarà a completa disposizione per il prossimo impegno di campionato".