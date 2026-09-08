Dagli inviati Il presidente Commisso: "Questo Torrino d'Oro è per giocatori, allenatori e soprattutto tifosi di questi 100 anni di storia"

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Il presidente della Fiorentina Joseph Commisso ha parlato in occasione del premio Torrino d'Oro ricevuto stasera alla consueta cena di gala e premiazione in San Frediano: "E' un onore ricevere il premio per i 100 anni della Fiorentina per tutta la mia famiglia. Questo è un premio che appartiene a Firenze, una città costruita sulla storia, la tradizione, la comunità e l'orgoglio, valori che la Fiorentina ha portato avanti per cento anni. E questa è una serata specialmente emotiva per me e la mia famiglia perché mio padre Rocco ha ricevuto questo premio nel 2019, pochi mesi essere diventato presidente della Fiorentina. Non dimenticherò mai quella notte, con mio padre sul palco che cantava "Firenze Santa Maria Novella", mio padre amava la città e la sua gente, il suo spirito e la sua passione e so quanto era importante quel momento per lui".

Ed ancora: "Essere qui stasera ci riporta a quei momenti e vorremmo che Rocco fosse qui con noi. Ma sappiamo che lui sarebbe molto molto orgoglioso di vedere la Fiorentina festeggiare i suoi 100 anni, la Primavera vincere lo scudetto e che il legame tra la nostra famiglia e Firenze nel tempo si sia fortificato. La Fiorentina è più grande del calcio, fa parte della vita di Firenze, mette insieme nonni, genitori e figli, attraverso momenti difficili, vittorie, ricordi e l'amore per i colori viola. Perciò è un onore accettare questo premio per tutti quelli che hanno fatto la storia della Fiorentina in questi 100 anni, giocatori, allenatori, leggende ma soprattutto i nostri tifosi. Grazie agli organizzatori, grazie a Firenze che ci ha accolto e al popolo viola, questo Torrino d'oro appartiene a tutti Voi. Grazie Firenze e forza viola sempre, vi voglio tanto bene".