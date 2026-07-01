Dagli inviati Il Pres. del CONI Bonfiglio: "Anno meraviglioso. Mi auguro tutti seguano Malagò"

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Presente a Firenze l'evento per il Premio Fair Play Menarini, il presidente del CONI Luciano Bonfiglio ha parlato ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "E' stato un anno intenso e gratificante - ha detto Bonfiglio. I campioni che vengono premiati stasera sono un esempio meraviglioso".

Un bilancio dopo un anno di presidenza del CONI?

"Un anno meraviglioso e gratificante. Siamo partiti con le Olimpiadi di Milano-Cortina e sarebbe banale ripercorrere tutti i successi, sia dal punto di vista organizzativo, sia per quanto riguarda il turismo nel mostrare delle perle italiane. Poi sono arrivate le medaglie delle nostre splendide atlete e dei nostri splendidi atleti. In ognuna di queste medaglie c'è una storia. Il momento migliore è stato quando Mattarella è diventato uno dei nostri. Si è percepito il suo affetto e la sua voglia di stare con noi. Abbiamo dato orgoglio a tutto il popolo italiano".

Cosa si aspetta da Malagò in FIGC?

"Lui è un leader che ha bene in mente ciò che deve fare. Mi auguro che le altre componenti lo seguano. una delle prime attività che serve ripristinare nel calcio sono i valori. Valori dal punto di vista della preparazione fisica, visto che vedendo i Mondiali faccio fatica a immaginarci a quei livelli. Seconda cosa il rispetto: per un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non fa con le calciatrici nonostante abbiano ottenuto obiettivi molto importanti. Infine un indirizzo politico, ossia fare in modo che la Nazionale possa allenarsi insieme, magari limitando il numero delle competizioni. Così che per chi avrà l'onere e l'onore di allenare la Nazionale tenga conto dei risultati dei giovani e costruisca un percorso che prima ci riporti ai Mondiali e poi ci porti qualcosa di più nel secondo quadriennio".