Dagli inviati Buffa esalta Commisso: "Era di un altro pianeta rispetto agli altri presidenti"

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Presente anche lui alla premiazione del Fair-Play Menarini, il giornalista Federico Buffa ha parlato ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Conosco chi organizza il premio e hanno una passione per ridare indietro qualcosa che raramente ho visto in famiglie di questo livello".

Lebron James lascia Los Angeles: che ne pensa?

"Quanto si sta annoiando in questo momento? Ha perso il drive, come si dice in America, il suo corpo gli dice che non deve smettere ma gli manca qualcosa. È impressionante vedere ancora il suo valore, non è in grado di dire basta. I giocatori pensano a quanti anelli da campioni hanno".

Al Mondiale ci sono state tante storie da raccontare.

"Ne vedo poche di partite. Quando l'Ecuador segna contro la Germania e vince capisci che il calcio è ancora sorprendente. Non penso che allo stadio ci fosse un biglietto che costa meno di 300 dollari, eppure si sente 'Si se puede'. E cose così succedono solo nel calcio".

C'è ancora spazio per il romanticismo nel calcio?

"No. Maradona l'aveva detto che gli americani avrebbero inventati modi per inserire le pubblicità".

Può dare una considerazione sui Commisso?

"Mentre non ho nessun amore per le nuove proprietà americane, che stanno trasformando il calcio in un'altra cosa, si vive solo per lo spettacolo. Per una volta che invece ne era arrivato uno più appassionato della passione, se ne va prima degli altri. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Questo qua era su un altro pianeta rispetto agli altri. 0 sempre stato un appassionato. A molti proprietari devi spiegarla la passione, lui la conosceva bene. Basta andare al Viola Park per capire chi fosse".

Come si resiste all'americanizzazione del calcio?

"Come ha fatto il pianeta, si fa fatica..."