Verso la doppia sfida in Inghilterra: i prezzi dei biglietti con Q.P.R. e Watford
Dopo le prime due gare amichevoli al Viola Park con Primavera e Gubbio, la Fiorentina, che il 10 inizierà il ritiro, volerà in Inghilterra per due test, il 25 e il 29 Luglio, con Q.P.R. al Matrade Loftus Road Stadium alle 16 italiane e Watford al Vicarage Road Stadium alle 20.30. Sul sito della Fiorentina è già possibile acquistare i biglietti. Ecco i prezzi:
Q.P.R. vs FIORENTINA
Sabato 25 Luglio 2026 h 16:00 (15:00 ora locale) al Matrade Loftus Road Stadium di Londra. Ai tifosi di ACF Fiorentina sono stati riservati i posti nei settori Y3-Y4 nella Achilleus Security Stand Upper. Prezzi: Adulti: £ 15, Over 63: £ 10 , Under 23: £ 10, Under 18: £ 10. Da 2 a 7 anni: £ 1
WATFORD vs FIORENTINA
Mercoledì 29 Luglio 2026 h 20:30 (19:30 ora locale) al Vicarage Road Stadium di Watford. Ai tifosi di ACF Fiorentina sono stati riservati i posti nei settori SEJ7-SEJ8 nella Sir Elton John Stand. Prezzi: Adulti: £ 10, Over 65: £ 5 , 19-21: £ 5, Under 18: £ 5 (Il giorno della partita i prezzi sono maggiorati di £ 5).
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