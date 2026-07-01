Joma sponsor tecnico della Fiorentina, Ferrari: "Perché l'abbiamo scelta"

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Nel comunicato con cui Fiorentina e Joma hanno annunciato l'inizio della nuova partnership con il brand spagnolo che vestirà in campo la squadra viola, ci sono anche delle parole del direttore generale Alessandro Ferrari che spiega i motivi della scelta: "È con piacere che diamo nuovamente il benvenuto a Joma nella famiglia Fiorentina - le parole di Ferrari. Conosciamo e condividiamo come Club i valori del nostro partner: qualità, innovazione, passione e una continua ricerca del miglioramento. Questo nuovo percorso nasce dalla volontà comune di costruire una partnership solida e di lungo periodo, capace di accompagnare la crescita della Fiorentina. Siamo certi che Joma saprà interpretare al meglio la nostra identità, la nostra storia e il forte legame con la città di Firenze e il suo patrimonio culturale".

A queste parole hanno fatto eco quelle di Marina Lòpez, CEO di Joma Sport: "Marina López, Consigliera Delegata di Joma Sport, afferma: “In Joma continuiamo a lavorare per offrire prodotti di altissima qualità, con un’evoluzione tecnologica costante e un impegno quotidiano per fornire i migliori prodotti a chi dà tutto nel proprio sport. Per questo siamo felici di collaborare con la Fiorentina ed emozionati di accompagnarla nel suo percorso a partire dal prossimo Campionato di Serie A. Questa unione rappresenta un passo fondamentale per Joma Sport nel calcio ed è un onore tornare a essere lo sponsor tecnico del club viola. L’impegno verso l’eccellenza e l’ambizione di offrire il meglio sono caratteristiche fondamentali della filosofia di Joma, che condividiamo con la Fiorentina".