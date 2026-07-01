FirenzeViola Fiorentina e il dilemma sui big, anche in chiave ingaggio

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La Fiorentina tra una settimana ritorna al lavoro, tra visite mediche e poi il ritiro vero e proprio al Viola Park. Il mercato è appena iniziato ma chissà se Fabio Grosso a fine agosto avrà a disposizione tutti i big che si apprestano ad iniziare la stagione in viola.

Mannaia Uefa

Di ieri la notizia della multa Uefa perché le spese per la rosa ha superato del 70% i ricavi e dunque la dirigenza dovrà muoversi in maniera oculata. Se sul mercato è partita subito con i 17 milioni spesi per il difensore più un altro paio per i 2010, qualcosa potrebbe modificare sugli ingaggi. Quelli che guadagnano di più in questo momento sono Kean e De Gea seguiti da Gosens. La Fiorentina ragiona dunque proprio su questi contratti.

Clausola Kean

Detto della clausola di Kean per 62 milioni esercitabile fino al 15 giugno, la Fiorentina è disposta anche a cederlo per 40-45 ma non è la sua priorità visto che il giocatore è giovane e, se supera i problemi fisici, può tornare ai suoi livelli, con un allenatore, Grosso, che lo ha saputo prendere, al tempo della Primavera.

"Due piccioni con una fava"

De Gea e Gosens, professionisti esemplari e giocatori importanti per la Fiorentina, potrebbero pagare la combo ingaggio-età che permetterebbe alla Fiorentina un doppio vantaggio, al netto della qualità appunto. La loro eventuale cessione permetterebbe infatti di "prendere (come dice il vecchio adagio) due piccioni con una fava" ossia di ringiovanire la squadra e abbassare il monte ingaggi ma al momento, nonostante la corte della Juventus per il portiere e qualche apprezzamento per il terzino, tutto è fermo.

De Gea tra Joma e Manchester

Il portiere tra l'altro campeggia sui led sparsi per la città per annunciare a nuova partnership Joma, di cui lui è testimonial da tempo. Sarebbe un peccato per l'azienda spagnola perdere il suo uomo di punta che da parte sua riposta invece video del Manchester United. Certo per il vecchio club il numero uno viola non avrebbe dubbi.

Gosens aspetta in silenzio

Robin Gosens è rimasto alla conferenza stampa di maggio, quando confermò che, nonostante la stagione difficile per tutta la Fiorentina, lui sta bene a Firenze. A gennaio aveva respinto le lusinghe della Premier per salvare la Fiorentina e dunque è pronto a rilanciarla anche se la sua stagione non è stata nel complesso positiva.