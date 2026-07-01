Altro colpo del Como: preso Milla dal Getafe. Visite e firma in gran segreto

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Il Como ha chiuso un altro colpo. Il club fresco di qualificazione alla prossima Champions League si sta scatenando già in queste prime settimane di calciomercato e dopo aver trovato l'accordo con il Real Madrid per la permanenza di Nico Paz, ha chiuso anche con il Getafe per l'acquisto di Luis Milla. Lo riporta Sky Sport che spiega come il classe '94, che può ricoprire un po' tutte le posizioni a centrocampo, verrà acquistato per circa 6 milioni di euro e si accaserà alla corte di Fabregas come jolly in mediana.

Nelle ultime 24 ore il giocatore è stato a Como per un blitz: visite mediche e firma del contratto sono stati completati in segreto, prima del ritorno immediato in Spagna. Ora si attende solo l’ufficialità del club.