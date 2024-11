PRES. COMO, Fiducia totale in Fabregas. E con i viola...

Fonte: dal nostro inviato a Roma - Giacomo Galassi

Presente al Social Football Summit, evento in corso in questi giorni a Roma, il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato dei principali temi di attualità tra cui la sfida di domenica contro la Fiorentina. Ecco alcune delle sue parole raccolte dal nostro inviato: "La nostra squadra sta facendo bene, i ragazzi hanno mostrato cosa posso fare. Siamo felici ma anche un po' sfortunati perché credo che avremmo potuto ottenere altri risultati. Noi però dobbiamo credere al 100% a ottenere presto una vittoria. L'appeal di Como? Credo che uno dei maggiori personaggi che hanno contribuito a fare pubblicità alla nostra città sia stato George Clooney, che ha mostrato quanto possa essere bella Como: adesso tanti vip vengono sul lago. Ma sappiamo che anche il calcio può essere un motivo di attrazione. Noi vogliamo costruire un sistema per ottenere sempre più tifosi.

Il momento di Fabregas? Noi crediamo in Cesc dall'inizio: è l'architetto del nostro stile di calcio. Ripeto, crediamo in lui al 100%: i risultati sono solo questione di tempo. Ci sono tantissimi giocatori nuovi e ci vuole tempo per diventare "squadra". Adesso dobbiamo continuare a giocare così e migliorare. Sono convinto che riusciremo a restare in Serie A. Trovare un nuovo Nico Paz? E' tutta questione di fortuna ma anche di un gran lavoro di scout. Non voglio sottovalutare però altri giocatori come Fadera e Perrone ma anche un campione come Sergi Roberto e Pepe Reina che sono campioni che si allenano con entusiasmo. Il match di domenica contro i viola? Mi aspetto che la sfida duri 90' e che ci siano 22 giocatori in campo…"