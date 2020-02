PIOLI, Anche l'Inter ha dei punti deboli. Ibra...

A Coverciano alla premiazione della Panchina d'Oro, premio vinto da Gian Piero Gasperini, era presente anche l'ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli. Ecco l'attuale tecnico rossonero ritratto nell'immagine scattata da FirenzeViola.it: "L'Inter è una squadra forte, con le sue qualità. Molto solida e compatta. Ma noi abbiamo le nostre caratteristiche e cercheremo di metterle in campo. Ibra? L'influenza l'ha smaltita. Mi auguro possa fare una settimana completa, normale, ed essere in campo nel derby. E' un giocatore molto importante per noi. Questo è il mio Milan? La squadra sta crescendo, è cambiata tanto sia nelle posizioni in campo che nei giocatori schierati. E' chiaro che siamo insieme solo da quattro mesi e quattro mesi non è il tempo sufficiente per avere tutti i meccanismi perfetti. Però stiamo lavorando per arrivarci presto. L'Inter ha dei punti deboli? Tutte le squadre hanno deboli deboli".