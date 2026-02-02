Dagli inviati Panchina d’Oro Femminile ad Antonio Cincotta: dedica speciale a Commisso

vedi letture

E' stata assegnata all'ex tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta la Panchina d’Oro della Serie B femminile, riconoscimento che premia la brillante stagione appena conclusa alla guida della Ternana Women. Un’annata di alto livello, fatta di risultati e crescita del gruppo, che ha convinto giuria e addetti ai lavori. Nel momento della premiazione, l’allenatore ha voluto dedicare il prestigioso riconoscimento a Rocco Commisso, dichiarando: «Avrei voluto vincere un trofeo con le ragazze per dedicarlo a lui, ma gli dedico la Panchina d’Oro». Un gesto di riconoscenza che suggella un percorso sportivo di grande valore.