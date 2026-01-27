Dagli inviati Ndour (sala stampa): "Troppo spesso facciamo piccoli errori decisivi"

vedi letture

Queste le parole del centrocampista viola, Cher Ndour, in sala stampa a proposito del 3-1 incassato contro il Como: "Non credo che il problema sia stato il gol dell'1-1 perché in tutto il primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, avendo anche delle buone occasioni. Nel secondo tempo siamo entrati un po' molli abbassandosi. Il gol del 2-1 ci ha un po' tagliato le gambe e non abbiamo avuto la reazione giusta".

Come si spiegano certi errori inaccettabili?

"Non è che non ci siamo resi conto della nostra posizione in classifica. Stiamo commettendo piccoli errori, che ci stanno penalizzando in quasi tutte le partite. Il mister ci dice sempre di stare in partita ogni minuto. Io credo che spesso stacchiamo la spina. Non credo sia una questione fisica, più di testa. Dobbiamo lavorare per annullare questi minimi errori".

Come si è trovato nella nuova posizione?

"Il mio esordio da professionista l'avevo fatto proprio in quella posizione. Poi tra Nazionale e altre squadre avevo fatto più la mezzala, ma in generale io sono sempre a disposizione del mister. Poi siamo una rosa ampia e forte, ci sta che si provino nuove posizioni".