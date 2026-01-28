Dagli inviati Pasqual: "Dopo i due lutti importante che Commisso Jr abbia tracciato la linea. A De Gea..."

Manuel Pasqual durante l'evento "Siamo Firenze -Una città da massima serie" a Palazzo Vecchio ha risposto ad alcune domande dal palco. In particolare da ex capitano viola gli è stato chiesto di dare un consiglio all'attuale capitano David De Gea: "L'unico consiglio che posso consigliargli è di non perdere mai la bussola. Nell'arco di una carriera e di una società ci sono momenti anche di down e l'importante è che in questi momenti tutti riescano a seguire la rotta che la società e l'allenatore hanno deciso ed anche il capitano riesce ad uscire dalle difficoltà".

Pasqual si è espresso anche su Giuseppe Commisso nuovo presidente: "Negli ultimi anni la Fiorentina ha avuto due grossi lutti e questo può far perdere l'orientamento ad una società e ad una squadra perché tu non sai quale può essere il futuro. Ma penso che con le parole espresse Giuseppe abbia già dato la linea per il futuro ed è quello che serve alla società, alla squadra e alla città perché da fiorentino al momento della notizia su Rocco mi sono chiesto quale sarebbe stato il futuro appunto".