Dagli inviati L'assessora Perini su Giuseppe Commisso: "Ci sono tutti i presupposti per crescere"

A margine dell'evento "Siamo Firenze - Una città da massima serie", in corso di svolgimento a Palazzo Vecchio e a cui partecipano varie realtà sportive del territorio, tra cui la Fiorentina, ai microfoni dei media presenti ha parlato anche Letizia Perini, assessora allo sport del Comune di Firenze. Queste le dichiarazioni raccolte da FirenzeViola: "Siamo molto contenti di avere qua tutte le squadre che giocano nelle rispettive massime serie. È un modo per dare il benvenuto anche a chi non è cresciuto qua, facendogli capire cosa significhi portare il giglio sul petto".

La Fiorentina riparte da Giuseppe Commisso, dopo la scomparsa del padre.

"Ci stringiamo attorno alla famiglia e alla società, ma sono venute fuori parole di speranza e di voglia di crescere insieme. Un grande in bocca al lupo al presidente Giuseppe, ci sono tutti i presupposti per crescere insieme".