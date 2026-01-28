Dagli inviati Severini: "Vogliamo onorare la maglia anche per Rocco e Joe"

vedi letture

Anche la capitana della Fiorentina Femminile Emma Severini ha preso la parola durante l'evento "Questa è Firenze" a Palazzo Vecchio: "E' una fortuna indossare questa maglia e come ha detto Davide De Gea anche una responsabilità e dobbiamo continuare ad onorarla per portare la Fiorentina dove merita. Tutti noi stiamo cercando di farlo anche per onorare Rocco e Joe. Questa sarà una maggiore motivazione per conseguire i nostri obiettivi perché è quello che vogliamo, essere qui indossare e onorare questa maglia".