Dagli inviati Conte, Stroppa e Gallo trionfano alla Panchina d’oro: tutti i premiati a Coverciano

vedi letture

Si è svolta oggi a Coverciano la cerimonia di assegnazione della Panchina d’Oro, il prestigioso riconoscimento conferito dall’Associazione Italiana Allenatori ai migliori tecnici del panorama calcistico nazionale, votati direttamente dai colleghi di Serie A, Serie B e Serie C, includendo allenatori dell’attuale e della passata stagione.

Per quanto riguarda la Serie A, la Panchina d’Oro è stata assegnata ad Antonio Conte (20 voti su 47), premiato per lo straordinario percorso che lo ha portato a conquistare lo scudetto con il Napoli nella scorsa stagione. Un successo netto e condiviso dalla categoria, che ha riconosciuto il valore tecnico e gestionale del lavoro svolto dall’allenatore salentino. Secondo Giampiero Gasperini (6) terzo Cesc Fabregas (4).17 voti sono andati ad altri allenatori.

La Panchina d’Oro di Serie B della passata stagione, è andata invece a Giovanni Stroppa, protagonista della vittoria del campionato cadetto alla guida della Cremonese, culminata con la promozione diretta in Serie A.

Infine, per la Serie C, il riconoscimento più ambito è stato conferito a Fabio Gallo. L’attuale allenatore primo con il Vicenza, è stato premiato per la stagione dello scorso anno con l'Entella, condotto alla promozione in Serie B.

Ad Antonio Cincotta, infine, è andata la Panchina d’oro della Serie B femminile per la splendida stagione da poco andata in archivio con la Ternana (l'allenatore ha dedicato il premio a Rocco Commisso con queste parole: "Avrei voluto vincere un trofeo con le ragazze per dedicarlo a lui ma gli dedico la panchina d’oro").

Premio speciale ad Enzo Maresca per le imprese con il Chelsea. L'ex giocatore viola terrà anche una lezione agli altri tecnici.

La giornata di Coverciano ha così celebrato percorsi diversi ma accomunati da eccellenza, competenza e risultati, confermando la Panchina d’Oro come uno dei momenti più rappresentativi del calcio italiano visto dalla prospettiva degli allenatori.