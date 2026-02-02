Dagli inviati
Daniele Rugani è al Viola Park: a breve la firma sul contratto con la Fiorentina
Visite mediche ultimate per Daniele Rugani: il centrale classe '94, dopo aver fatto tutti i controlli clinici del caso, è arrivato da pochi minuti al Viola Park dove a breve apporrà la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al prossimo giugno, in attesa di capire se - con la salvezza della squadra - potrà essere riscattato. Da domani il centrale inzierà ad allenarsi con la nuova squadra in vista del match di sabato 7 contro il Torino.
Viola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto di Mario Tenerani
