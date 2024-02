PALMIERI A FV, Rapporto tra Sassuolo e Viola ottimo

Fonte: Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Sassuolo, ha parlato così a FirenzeViola.it direttamente dalla serata di gala della Viareggio Cup a Torre del Lago: “Mi auguro che i ragazzi del nostro settore giovanile possano essere utili un domani anche alla prima squadra del Sassuolo. Con le nuove normative c’è un po’ di scompiglio tra le società perché i ragazzi a fine anno sono liberi di poter andare via. Mi auguro che si riesca a tutelare anche il lavoro delle società e dei settori giovanili. Mi auguro che adesso le società italiane decidano di investire nelle seconde squadre perché così si può lavorare nel percorso di crescita con i giovani di proprietà. Kayode? È un ragazzo che la Fiorentina ha portato in prima squadra dandogli la possibilità di giocare e di sbagliare in prima squadra, sono molto felice per lui.

Le società devono avere il coraggio di far giocare almeno un giovane ogni anno. L’esperienza in Serie D è stata molto utile per Kayode. Il nostro rapporto con la Fiorentina è ottimo, mi auguro che possa continuare così anche in futuro. Maxime Lopez? È un grandissimo giocatore e lo ha dimostrato più volte a Sassuolo”.