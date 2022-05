ORLANDINI, Proposi Sartori ds a Barone. Mi disse...

L'ex centrocampista viola Andrea Orlandini dal Teatro Puccini di Firenze per ricordare i 40 anni dallo scudetto rubato, ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Mi accorsi subitio che avevamo una rosa forte, con l'entrata di Pecci e Graziani, ma anche Vierchowod. Si sa tutti come si perse, si perse male. Difficile vincere campionati se ti levano gol buoni".

Ha suggerito a Barone, il nome di Sartori come ds futuro della Fiorentina? "Ho saputo che Sartori era libero, invece era ancora sotto contratto con il Chievo. Prima di chiamare Barone, ho chiamato proprio Sartori che è amico mio da una vita. Mi ha detto che sarebbe venuto di volata alla Fiorentina. A quel punto ho chiamato Barone e gli ho detto che se avesse preso Sartori sarebbe stato a dama. Lui mi disse non aveva bisogno. Per me 28 milioni per Nico Gonzalez sono tanti, è un giocatore da 12 milioni. Io sarei andato a parlare anche con Commisso".

Sulla partita di stasera: "Se si lotta per l'Europa League non è possibile fare una partita brutta così. Con la Juve però sono sicuro che faranno una grande partita, ma l'obiettivo doveva essere fare una bella prestazione oggi e vincere e poi vincere anche la Juve per andare in Europa League".