Dagli inviati

Nella media suite di Old Trafford scorrono le immagini di United-Fiorentina del 2000

Oggi alle 12:15Dagli inviati
di Redazione FV
fonte da Manchester, Andrea Giannattasio

Manchester United-Fiorentina nella mente dei tifosi viola non può che riportare la partita di Champions League dell'annata 1999-2000, quando a Old Trafford Gabriel Omar Batistuta segnò una delle sue reti più iconiche con un destro fulminante dalla distanza e fece impazzire per qualche minuto i tifosi gigliati. La partita terminò poi 3-1 per i padroni  di casa, ma quella rete resterà nella storia e anche nella media suite di Old Trafford a poche ore dall'amichevole che le due squadre giocheranno alle 13:45 italiane, vengono riproposti gli highlights della partita del 15 marzo 2000 che vide le reti per i Red Devils di Cole, Keane e York.