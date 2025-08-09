Dagli inviati
Nella media suite di Old Trafford scorrono le immagini di United-Fiorentina del 2000
Manchester United-Fiorentina nella mente dei tifosi viola non può che riportare la partita di Champions League dell'annata 1999-2000, quando a Old Trafford Gabriel Omar Batistuta segnò una delle sue reti più iconiche con un destro fulminante dalla distanza e fece impazzire per qualche minuto i tifosi gigliati. La partita terminò poi 3-1 per i padroni di casa, ma quella rete resterà nella storia e anche nella media suite di Old Trafford a poche ore dall'amichevole che le due squadre giocheranno alle 13:45 italiane, vengono riproposti gli highlights della partita del 15 marzo 2000 che vide le reti per i Red Devils di Cole, Keane e York.
Dagli inviatiGosens su Dodo: "È già eccezionale ma stiamo lavorando per farlo segnare di più". Il video con le sue parole
I soliti esuberi ritardano gli ultimi colpi da Champions. L'acquisto di una punta si intreccia col futuro di Kean. Comuzzo un assegno che nessuno vorrebbe incassare ma che tiene in ansia la Fiorentina. Al via i giorni di Pradèdi Pietro Lazzerini
Luca Calamai5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)
Lorenzo Di BenedettoI titolari sono ok ma le alternative non bastano. La Fiorentina esce da Nottingham con più certezze, nel bene e nel male. La squadra è incompleta, servono altri colpi per sognare. Il caso Beltran fa riflettere sul tema calciatori e società
