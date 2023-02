NARDELLA, Mail da ACF. Sul restyling va tutto bene

Intervenuto a margine della presentazione dei sondaggi di gradimento su stadio e tramvia, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha così parlato ai media presenti, tra cui Firenzeviola.it: "Ci si aspetta qualche mugugno sui grandi cantieri che abbiamo aperto, però il sondaggio che abbiamo fatto ci dice che l'80% dei fiorentini apprezza la tramvia, soprattutto nei quartieri che già hanno quel mezzo pubblico. Ci sono già in corso i lavori per la variante di San Marco che terminerà per la metà dell'anno prossimo, poi cominceremo i lavori per la linea di Bagno a Ripoli".

E lo stadio?

"Ancora meglio. L'85% dei fiorentini giudica importante l'opera, soprattutto nei quartieri esterni al Quartiere 2 dove ci sono i più scettici a causa dei cantieri e al flusso importante che porterà la nuova struttura. Voglio tranquillizzarli dicendo che faremo più parcheggi ma soprattutto la tramvia aiuterà ad abbattere il traffico".

I rapporti con la Fiorentina?

"Non abbiamo ancora un appuntamento ma sicuramente ci vedremo. Mi sono sentito con Joe Barone perché stiamo lavorando molto bene, anche la Fiorentina ci ha mandato una mail condividendo le tempistiche sui lavori dello stadio. Aspettiamo qualche giorno per chiudere un accordo definitivo soprattutto sull'aspetto dei tempi dei cantieri e sull'impatto sul calendario".

Quanto sarà il costo del restyling?

"L'investimento totale di fondi europeo è di quasi 200 milioni di euro. Voglio ribadire che sono fondi vincolati: non avremmo potuto usare quei fondi per ospedali o scuole ma solo per beni vincolati come lo stadio. Il canone di concessione sarà valutato in base a studi analitici a cui ci affideremo. La Fiorentina già si era affidata ad uno studio in cui si davano alcuni dati, io dico che il nuovo Franchi garantirà almeno il triplo della redditività attuale. Ci saranno quasi 50 sky box rispetto agli attuali 25. Vogliamo dare alla Fiorentina uno stadio che faccia stupore per quanto è bello, senza dimenticare però la storia del vecchio Franchi".