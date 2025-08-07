Dagli inviati

Lezzerini su Martinelli: "Ho trovato un ragazzo pronto per la Serie A"

di Redazione FV

Luca Lezzerini, nuovo portiere della Fiorentina, ha parlato direttamente dal ritiro in Inghilterra ai media presenti tra cui Firenzeviola.it, parlando anche delle sue impressioni sul giovane Tommaso Martinelli: "Ho trovato un ragazzo pronto per giocare, attento sul lavoro. Tecnicamente impostato benissimo, come tutti i portieri della scuola viola".

Mentre su De Gea ha detto: "All'inizio ero preoccupato, mi metteva soggezione. Poi lui mi ha messo subito a mio agio, è una persona inclusiva che mi ha messo subito a mio agio".

