Dagli inviati

La Fiorentina "testa" il campo a Old Trafford: le immagini di Firenzeviola.it

Oggi alle 12:54Dagli inviati
di Redazione FV
fonte da Manchester, Andrea Giannattasio

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Manchester United-Fiorentina, amichevole che chiuderà la tournée inglese della squadra agli ordini di Stefano Pioli. A poco più di un'ora dalla partita, la squadra è entrata sul terreno di gioco per testare il campo e guardare la magnifica cornice di Old Trafford che con oltre 60mila spettatori si godrà la sfida delle 13:45. Queste le immagini di Firenzeviola.it: