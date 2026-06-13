Dagli inviati

Inizia il Calcio Storico fiorentino: oggi Rossi contro Verdi. Le foto

Inizia il Calcio Storico fiorentino: oggi Rossi contro Verdi. Le foto
Oggi alle 17:55Dagli inviati
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato, Tommaso Loreto

Oggi inizia il torneo annuale del Calcio Storico fiorentino. La prima semifinale vede affrontarsi i Rossi di Santa Maria Novella contro i Verdi di San Giovanni. Il Magnifico Messere è Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, mentre Leggiadra Madonna è Beatrice Agrifoglio, palleggiatrice de Il Bisonte Firenze. Questi alcuni scatti realizzati da FirenzeViola.it direttamente da Piazza Santa Croce, sul cui sabbione si svolge come di consueto l’evento: