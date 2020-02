IACHINI, Cutrone e Vlahovic in futuro insieme dal 1'

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Sampdoria, ha parlato di Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic: "Tutti danno segnali. Sono due ragazzi che hanno le stesse possibilità di giocare: di volta in volta alterniamo, anche per aiutare loro e le loro caratteristiche. Io comunque mi aspetto che anche chi entra faccia bene. In futuro mi aspetto che possano giocare anche tutti e due".