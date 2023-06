GRAZIANI, Milik mi piace, Jovic non è una prima punta

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Dall'evento di Pitti, l’ex attaccante viola Francesco Graziani ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue parole, a partire dalle finali europee delle italiane: “Manca un po’ di concretezza, fortuna e capacità. Poi a fare la differenza sono gli episodi. Basta vedere la finale di Champions: le Lautaro mette in mezzo la prima palla gol, cambia tutta la partita. Abbiamo peccato negli episodi, questo è un demerito, non sfortuna”.

Sulla Fiorentina: “Rafforzerei l’attacco. La Fiorentina ha patito le difficoltà degli attaccanti. Jovic è stato una grande delusione, mentre Cabral si è un po’ ripreso quando ha avuto continuità, e qualche gol l’ha fatto. Io ho sempre pensato che Jovic non sia una prima punta. Per me in quella posizione lo penalizzi. Le poche volte che abbiamo visto Jovic giocare dietro a Cabral hanno fatto bene”.

Prosegue: “So che la Fiorentina sta monitorando tanti calciatori. È chiaro che qualcuno va liberato se arriva un innesto davanti. Dipende che tipo di attaccante uno vuole prendere, allora si capirà se partirà Jovic oppure Cabral”.

Su Milik: “Mi piace. Anche perché è un ragazzo spettacolare. Grande lavoratore. Me lo porterei volentieri a Firenze, poi non ha neanche costi esagerati. Ma dipende se la Juventus lo terrà o meno, c’è una bella manfrina con il Marsiglia. Però sarebbe un profilo ideale, considerando che la Fiorentina non può andare a prendere giocatori da 5 milioni di ingaggio. Vanno presi giocatori bravi a costi giusti”.

Su Terracciano: “Io quando ho dietro le spalle Terracciano sono sempre sicuro. Ma capisco che la società voglia fare un investimento: aveva provato con Gollini e non è andata bene, Cerofolini non è ancora pronto ma quando ha giocato ha dato buone impressioni. Se non gli dai fiducia è tosta farlo crescere. Basti pensare che ak Mondiale Under 20 il portiere titolare giocava in Serie C nel Trento: ci rendiamo conto di come dorme il calcio italiano? Poi andiamo a prendere gli stranieri”.