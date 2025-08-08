Dagli inviati Gosens su Dodo: "È già eccezionale ma stiamo lavorando per farlo segnare di più". Il video con le sue parole

Robin Gosens, colonna del progetto tecnico della Fiorentina di Pioli e leader dello spogliatoio viola, ha parlato ai media presenti nel ritiro inglese, compresa Radio FirenzeViola, rispondendo anche a una domanda su Dodo e al bisogno di ottenere più gol dal brasiliano e a una sulla Conference League e al playoff che si disputerà a fine agosto.

Consigli a Dodo per segnare di più? "Stiamo parlando tantissimo, è un giocatore che copre il suo ruolo in maniera eccezionale. Stiamo lavorando insieme al mister, soprattutto per questo fatto dei gol. Bisogna essere nel punto giusto al momento giusto, stiamo lavorando sugli inserimenti. Se posso dargli una mano sono sempre disposto a darla".

Lo spareggio di Conference? "Io arrivai il giorno dopo il passaggio del turno l'anno scorso. Sono sempre gare complicate perché affronti squadre più avanti nella preparazione. Noi ci prepareremo al meglio perché teniamo molto alla Conference e la partita andrà preparata in maniera perfetta"

Ecco le immagini con l'intervista integrale e le parole di Gosens!